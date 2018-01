Begonnen hat alles mit einem Fotowettbewerb im Jahr 2009, als jemand ein Bild veröffentlichte, auf dem im Hintergrund ein seltsamer hagerer Mann ohne Gesicht zu erkennen war: Der Slender Man. Schon bald verselbständigte sich das Internet-Phänomen und brachte unter anderem das Horror-Spiel Slender - The Eight Pages hervor.

Slender Man: Erster Trailer zum Horrorfilm

Jetzt erobert der unheimliche Slender Man auch die Kinoleinwand. Sony hat einen Horrorfilm über die Gestalt gedreht, die seinen berühmten Vorgängern Freddy Krueger oder Jason Voorhees in Nichts nachsteht.

Ein erster Trailer (exklusiv über IGN Deutschland) wirft nun einen Blick auf die Horror-Gestalt und lässt seine Gräueltaten erahnen.

Das Horror-Wesen Slender Man

Dem Mythos nach treibt der Slender Man nachts sein Unwesen. Er bewegt sich lautlos und kann sich an die unterschiedlichsten Orte teleportieren. Seinen Opfer stellt er erst eine Weile nach, zermürbt sie damit und hetzt sie anschließend zu Tode oder fängt sie ein, um sie zu töten. Dabei geht er äußerst brutal vor, hinterlässt keinerlei Spuren und verschwindet immer wieder spurlos.

Die gruselige Gestalt taucht immer wieder in diversen Videos und sogar in einigen Computerspielen auf, wie etwa im erwähnten Survival-Horror-Spiel Slender - The Eight Pages (2012) oder dessen Fortsetzung Slender: The Arrival (2013).

Slender Man: Kinostart im Mai 2018

Regisseur Sylvain White (Sleepy Hollow) hat aus dem Internet-Phänomen Slender Man nun also einen Horrorfilm gedreht, der am 18. Mai 2018 in die deutschen Kinos kommt.

Als Drehbuchautoren sind David Birke (Freeway Killer) und Slender Man-Erfinder Victor Surge beteiligt. Die Besetzung besteht aus Julia Goldani Telles (The Affair), Joey King (Conjuring), Annalise Basso (Captain Fantastic), Jaz Sinclair (When The Bough Breaks), Talitha Bateman (Annabelle 2) und Alex Fitzalan. Als Slender Man tritt Javier Botet (Stephen Kings Es) in Erscheinung.