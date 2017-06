SNES Mini - Nintendo kündigt neue Konsole an

Nintendo hat via Twitter angekündigt, dass das Super Nintendo Entertainment System eine Miniausgabe erhält. Release der neuen Konsole ist bereits am 29. September 2017. Der Preis liegt bei 80 US-Dollar.

Insgesamt werden auf dem SNES Mini 21 Spiele vorinstalliert sein, hier die gesamte Liste aller Titel:

Besonders Star Fox 2 ist eine Überraschung, da das Sequel von Star Fox (oder Starwing wie es in Europa hieß) nie veröffentlicht wurde - bis jetzt.

Außerdem werden der Konsole zwei Controller im Stil des klassischen Super NES beiliegen. Wer noch alte Classic Controller oder Classic Controller Pros beitzt, wird aber auch diese an das Mini-System anschließen können. Ein Trailer soll bald folgen.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT