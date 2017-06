Spider-Man - Neuer Gameplay-Trailer zum PS4-Superheldenspiel, erscheint 2018

In Insomniac Games' PS4-exklusiven Superheldenspiel Spider-Man schwingen und krabbeln wir mit dem Spinnenmann durch die Open World eines modernen New York City. Das Action-Adventure der Spyro- und Sunset Overdrive-Macher verwickelt uns in eine eigenständige Geschichte, die nichts mit der Handlung des kommenden Films Spider-Man: Homecoming gemein hat.

E3 2017 - Alle Spiele und Höhepunkte von der Sony-PK

Spider-Man wurde auf der E3 2016 mit einem Trailer angekündigt und hat während der Sony-Pressekonferenz im Zuge der E3 2017 einen neuen, ausführlichen Gameplay-Trailer erhalten, in dem sich Spider-Man rasant und elegant durch die Stadt schwingt. Dabei legt sich der Mann im rot-blauen Anzug nicht nur mit Mr. Negative an, sondern muss sich auch mit Kingpin und den Triaden herumschlagen. Das Kampfsystem scheint derweil von Rocksteadys Arkham-Spielen inspiriert worden zu sein.

Wann erscheint Spider-Man für die PS4?

Außerdem steht jetzt fest, dass Spider-Man definitiv nicht mehr 2017 auf den Markt kommen wird. Der Release des PS4-Spiels ist jetzt für das Jahr 2018 datiert. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Im April kamen Gerüchte auf, dass Spider-Man doch noch in diesem Jahr für die PS4 erscheint. Die Entwickler von Insomniac Games ruderten aber daraufhin zurück.

Das Spiel erhält weder Xbox-One- noch PC-Version, da Publisher Sony nicht an einem Multiplattformtitel interessiert ist.

Alle News, Videos und Artikel direkt von der E3 2017