Nach dem Release der Alpha 3.0 zum Jahresende 2017, kommunizieren die Entwickler jetzt in einem Blog-Posting, wie es mit Star Citizen in den kommenden Monaten weitergeht. Die Auslieferung neuer Patches wird sich dabei an festen Zeitpunkten im Dreimonats-Rhythmus orientieren, und nicht am potenziellen Inhalt des jeweiligen Updates. Heißt konkret: Ende März ist beispielsweise Update 3.1 fest eingetaktet.

Der Vorteil an den festen Patch-Intervallen liegt auf der Hand: Regelmäßigeres Feedback der Fans, höhere Schlagzahlen beim Anpassen und Einpflegen von Überarbeitungen. Wir haben die wichtigsten Star-Citizen-Neuerungen zum Jahresbeginn bereits in einer ausführlichen News zur Roadmap 2018 zusammengefasst.

Hier soll's vor allem um Patch 3.1 gehen. Im kommenden Update werden die Entwickler vor allem an der Performance und am Gameplay-Feintuning schrauben:

"Unser erstes Update wird all die Errungenschaften des Vorjahres konsolidieren und konzentriert sich aufs Optimieren von Server und Client. Außerdem wollen wir ein oder zwei neue Features einbauen, die das Gameplay rund um Crusader verbessern. Bei 3.1 geht's uns um Performance-Optimierung, das Abrunden von Gameplay-Systemen und dem User Interface - dazu gehören Schiffe, unsere Wirtschaft sowie die KI bei Raumfahrt und Raumkampf. Das umfangreiche Feedback der Community, das wir über die Feiertage erhalten haben, hilft uns dabei enorm."

Mittlerweile hat Star Citizen mit seiner Crowdfunding-Kampagne den Meilenstein von 176 Millionen Dollar geknackt, bei fast 2 Millionen »Citizens.