Star Wars Battlefront 2 - Darth Vader ist mit neuer Fähigkeit zurück

Ohne ihn wäre Star Wars nicht komplett. Im Multiplayermodus von Battlefront 2 werden die Spieler auch in die Rolle von Darth Vaders schlüpfen können. Der offizielle Playstation Twitter-Account hat dazu ein kurzes Video veröffentlicht, das den röchelnden Sith-Lord in Aktion zeigt.

The Dark Lord of the Sith joins the battle in Star Wars Battlefront II. Details: https://t.co/fKabmyOCvB pic.twitter.com/TndfWzT5yV