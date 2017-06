Star Wars: Battlefront 2 - Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem E3-Gameplay

Leaks gehören ja mittlerweile zum guten Ton der Triple-A-Industrie. Auch EA blieb davon nicht verschont - vor der offiziellen Gameplay-Enthüllung von Star Wars: Battlefront 2 gab's bereits einen ersten Multiplayer-Mitschnitt. Davon lässt sich der Publisher aber nicht abschrecken und fährt im Rahmen der eigenen E3-Pressekonferenz eine eigene Demonstration, wie der neue, große Star-Wars-Hit sich wohl spielen wird.

Schauplatz der E3-Schlacht ist (auch das war schon angekündigt) die Hauptstadt des Planeten Naboo: Theed. Und die Präsentation zeigt auch wunderbar, dass im neuen Battlefront mehrere Zeitalter spielbar sein werden: Der Galaktische Bürgerkrieg gegen das Imperium, die neue Ära von Episode 7 - und die Klonkriege.

Aber genug zu den Dingen, die wir schon wissen: Hier die neuen Erkenntnisse, die wir aus dem Gameplay der E3 mitgenommen haben. Viele dieser Infos bestätigen oder präzisieren Fakten, die wir schon bei der ursprünglichen Enthüllung von Battlefront 2 in Florida analysiert haben.

