Im neuen Star Wars: Battlefront 2 können wir nicht nur mit den Nachwuchshelden Rey und Kylo Ren in den Krieg der Sterne ziehen, sondern auch mit alten Jedi- und Sith-Meistern wie Luke Skywalker oder Darth Vader. Allerdings sind vor allem letztere nur sehr schwer freizuschalten. Wie wir vor Kurzem berichtet haben, soll man bis zu 40 Stunden Spielzeit benötigen, um einzelne Helden freizuschalten.

Electronic Arts hat nun auf Reddit auf die Beschwerden der Fans reagiert und verteidigt die Unlock-Mechanik. Demnach war die Idee hinter den teuren Helden (Darth Vader kostet etwa 60.000 Ingame Credits, pro Partie erhält man aber nur durchschnittlich 275 Credits), den Spielern das Gefühl zu geben, etwas Großes geleistet zu haben.

"Unsere Absicht war es, den Spielern ein Gefühl von Stolz zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass sie wirklich etwas vollbracht haben, wenn sie die verschiedenen Helden freischalten. Für die Preise der Helden haben wir Werte ausgesucht, die auf den Daten der Open Beta und den Änderungen an den Meilenstein-Belohnungen basieren.



Wir schauen uns dabei unter anderem an, wie viele Credits die Spieler durchschnittlich pro Tag verdienen. Zudem werden wir weiterhin Anpassungen an unserem System vornehmen, damit die Spieler immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden, die unwiderstehlich sind, sich aber wirklich lohnen und vor allen Dingen im Spiel erreichbar sind."