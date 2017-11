Lootboxen sind aktuell ein leidiges Thema, gerade Star Wars: Battlefront 2 steht hier in der Kritik, da die Mikrotransaktionen auch Gameplay-Vorteile wie Helden oder besondere Fähigkeiten beinhalten, ein Pay2Win-Vorwurf liegt nahe.

EA hat versprochen, das bis zum Release noch besser auszubalancieren. Beim aktuell laufenden Vorabzugang mit Origin Access sieht es aber nicht gut aus. Wie ein Spieler auf Reddit hochrechnet, soll es angeblich bis zu 40 Stunden dauern, um einen Helden mit normalem Gameplay freizuspielen, ohne draufzuzahlen.

Reddit-Nutzer TheHotterPotato hat seine eigene Spielzeit (abzüglich Ladezeiten, Menüs und so weiter) festgehalten und sich nur auf die Menge der Credits konzentriert, die man über Matches im Modus »Galactic Assault« erhält. Die Challenges lässt er dabei weg, da er die einfachen laut eigener Aussage sehr schnell absolviert hatte und sich darauf konzentrieren wollte, wie sich das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt anfühlt.

Kritik an BF 2: Warum Lootboxen zum Balance-Problem werden könnten

Nur für Origin Access?

Die Tabelle aktualisiert er regelmäßig, schon die ersten Werte sehen aber alles andere als gut aus. Demnach dauert ein Match etwa 11 Minuten und wirft im Durchschnitt 275 Credits als Belohnung ab, was etwa 25 Credits pro Minute entspricht.

Klingt eigentlich nicht schlecht, hochgerechnet bedeutet das aber, dass man für eine 4000 Credits teure Trooper Crate etwa 160 Minuten, also fast drei Stunden spielen muss. Will man gezielt einen Helden freispielen, muss man sogar 60.000 Credits und damit ganze 40 Stunden investieren - wobei man sich in der Zwischenzeit keine anderen Boxen kaufen darf.

Es ist allerdings unklar, ob diese Werte nur für Origin Access gelten, um zu verhindern, dass Spieler schon jetzt alles freischalten.