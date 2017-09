Im echten Leben brauchen wir keine Droiden, um Codes zu knacken. Das beweist die Community von Star Wars: Battlefront 2 jetzt aufs Neue. Publisher EA hat per Twitter ein Buchstabenrätsel veröffentlicht, das alle Locations des Modus Galactic Assault verrät. Und natürlich haben die Fans es in Windeseile geknackt.

Zur Einordnung: Der Galactic Assault ersetzt in Battlefront 2 den Walker Assault des Vorgängers. Statt einen AT-AT-Walker aufzuhalten, passen sich die Missionsziele jetzt dem Planeten an, auf dem die 40-Spieler-Schlacht stattfindet. Auf der E3 haben wir zum Beispiel in Naboos Hauptstadt Theed als Droidenarmee Truppentransporter zum Palast eskortiert, um selbigen im Anschluss zu stürmen.

Das Rätsel sah wie folgt aus:

CLASSIFIED: #STARWARSBATTLEFRONTII GALACTIC ASSAULT LOCATIONS

BEGIN DECODING… — EAStarWars (@EAStarWars) September 18, 2017

Der Reddit-User IalwayswinFlash7 hat den Code dechiffriert und anhand der Zeichenzahl die richtigen Star-Wars-Locations entziffert:

Naboo

Kamino

Kashyyyk

Endor

Death Star II

Hoth

Mos Eisley

Yavin IV

Jakku

Takodana

Starkiller Base

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Xbox One und PS4. Hier unser Ersteindruck, wie sich der Galactic Assault spielt.