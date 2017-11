Ab dem 17. November 2017 dürfen sich Spieler in Star Wars Battlefront 2 auf die Schlachtfelder von Endor, Hoth oder Naboo stürzen - und zwar im Multiplayer- oder Singleplayer-Modus. Im Gegensatz zum Vorgänger, bietet Battlefront 2 nämlich eine echte Story-Kampagne.

Darin schlüpfen wie in die Rolle der imperialen Elite-Kämpferin Iden Versio und erleben ihre Geschichte in der Story-Lücke zwischen Episode 6: Rückkehr der Jedi-Ritter und Episode 7: Das Erwachen der Macht.

Wir verraten, wie lange man zum Durchspielen braucht und wie viele Missionen der Story-Modus bietet. In unserem Test lest ihr außerdem, ob sich der Kauf auch für Solo-Spieler lohnt.

Spielzeit & Missionen von Battlefront 2

Wir haben den Solo-Part bereits vor dem Release komplett durchgespielt. Je nach Schwierigkeitsgrad (drei verschiedene stehen zur Auswahl) haben wir dafür zwischen vier und sechs Stunden gebraucht. Warum wir eher zum niedrigeren Schwierigkeitsgrad raten würden, verrät unser Test-Video zum Singleplayer-Modus.

In den insgesamt 13 Missionen sind auch zahlreiche Collectibles versteckt, wer sie alle finden und einsammeln möchte, kann noch etwas mehr Zeit einrechnen. Nach dem Release soll Star Wars Battlefront 2 übrigens nicht nur mit kostenlosen Mehrspielerinhalten, sondern auch echten Story-Missionen versorgt werden. Die Kampagne wird also noch wachsen.

Die Kampagne der Release-Fassung von Star Wars Battlefront 2 lässt sich in folgende unterschiedlich lange Kapitel aufteilen:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

- Mission 1: The Battle of Endor

- Mission 2: The Dauntless

- Mission 3: The Observatory

- Mission 4: The Storm

- Mission 5: The Outcasts

- Mission 6: Royalty

- Mission 7: General Distress

- Mission 8: Under Covered Skies

- Mission 9: Cache Grab

- Mission 10: The Battle of Jakku

- Mission 11: Until Ashes

- Mission 12: Discoveries

