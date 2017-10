Star Wars: Han Solo - Regisseur Ron Howard kündigt beliebtes Comic-Duo an

Als Disney die Rechte an Lucasfilm und Star Wars übernahm, stand schon bald fest, die vielen von Fans geschriebenen Storys, Comics und Bücher aus dem Star Wars Universum haben keinerlei Bedeutung für die kommenden Filme und Serien.

Doch nun überrascht Regisseur Ron Howard via Twitter mit einem Hinweis auf zwei beliebte Charakteren aus den Star Wars Tales Comics von Kevin Rubio (Troops).

Auf dem Bild sind zwei Darsteller in der Uniform der Rebellen gekleidet, die der Regisseur des Han Solo Films mit der einfachen und doch vielversprechenden Frage veröffentlicht: Tag & Bink?

Die Rede ist von den beliebten Rebellen Tag Greenley und Bink Otauna, die in den Comics für ihre berüchtigten Heldentaten von Fans gefeiert werden. Sie schieben Dienst auf dem Konsulatschiff, als das Raumschiff vom Imperium überfallen wird und Prinzessin Leia gefangen genommen wird. Tag und Bing können entkommen, verkleiden sich als Stormtrooper und stiften allerlei Verwirrung.

Wie es nun aussieht, spielen sie nun auch offiziell im Kanon von Lucasfilm mit - falls Ron Howard mit dem Twitter-Post nicht doch einen Scherz gemacht hat.

Die Twitter-Antwort von Kevin Rubio folgt sogleich, der sich begeistert zeigt. Auch Drehbuchautor Jon Kasdan meldet sich zu Wort und bestätigt sogar, dass er und Regie-Assistent Toby Hefferman in der Rolle von Tag & Bink auf dem Bild zu sehen sind - und anscheinend auch im Film.

Man darf auf das Ergebnis gespannt sein, auch wenn es sich vielleicht nur um ein Cameo-Auftritt handelt.

Thank You, Kevin. I'm a huge fan and I had to get 'em in there, and then had to play it myself (with Toby Hefferman) to do it justice