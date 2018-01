Star Wars: Han Solo - China ändert den Titel wegen Episode-8-Flop

Star Wars: Die letzten Jedi war ein großer Flop in China. Nur wenige Menschen lockte der in anderen Ländern heiß erwartete Film in die Kinos. Episode 8 spielte dort deshalb nur rund 30 Millionen US-Dollar ein. Kurz nach dem Kinostart wurde der Film sogar komplett aus dem Programm genommen.

Die Marke Star Wars ist in China im Vergleich mit dem Rest der Welt nicht sonderlich beliebt und spielt im Vergleich zu anderen Hollywood-Filmen wie Fast & Furious 8 (392 Millionen US-Dollar) nur wenig ein. Die Erklärung dafür ist simpel: Schon die alten Star-Wars-Filme liefen entweder gar nicht oder mit vielen Jahren Verspätung in China an. Nostalgische Kindheitserinnerungen an Luke Skywalker & Co haben deshalb nicht viele Chinesen.

Han Solo ohne Star Wars

In einigen Monaten kommt bereits der nächste Star Wars-Film in die Kinos. Aber da Episode 8 in China so schlecht abschnitt, wird der Han Solo-Film dort einen alternativen Titel erhalten. Wie die chinesische Seite MTime berichtet (via moviepilot) wird das Spin-Off nämlich schlicht »Ranger Solo« heißen und somit jegliche Verbindung zum Star-Wars-Franchise kappen.

In Stein gemeißelt ist dieser Titel aber offenbar noch nicht. Das Einspielergebnis von Solo: A Star Wars Story könnte die künftigen Marketing-Aktivitäten Disneys in China nachhaltig beeinflussen.

According to local media Mtime, Official Chinese title of Solo: A Star Wars Story is Ranger Solo(????). And STAR WARS(????) is abandoned in Solo’s local title after Star Wars: The Last Jedi flopped in China. pic.twitter.com/FsOTZcxENW — Gavin Feng (@weier1231997) January 26, 2018

Ob die Chinesen tatsächlich ohne den Zusatz »Star Wars« im Titel eher ins Kino gehen werden, wird sich zeigen. Erste Stimmen zum Solo-Film zeigen sich jedenfalls positiv und Star Wars-Fans dürfen gespannt sein.

