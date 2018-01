Star Wars: Han Solo

Im neuen Anthology-Film Solo - A Star Wars Story wird es ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling Han Solo aus der Star Wars Saga geben, wenn auch von Alden Ehrenreich als jüngere Ausgabe dargestellt.

Da im Spin-off die Vorgeschichte des beliebten Draufgängers, Schmugglers und Weltraumhelden erzählt wird, dürfen natürlich sein treuer Freund und Wegbegleiter Chewbacca und der Millennium Falken nicht fehlen.

Noch hält sich das Filmstudio Lucasfilm mit der Veröffentlichung von ersten Bildern zurück, auch wenn der Kinostart im Mai immer näher rückt. Aufmerksame Fans haben aber schon ein erstes Poster-Design mit den Helden aus dem Film entdeckt.

Erste Lego-Sets zeigen einen etwas anderen Millennium Falken

Dazu wurden die ersten Lego-Sets zum Film gesichtet, die einen genauen Blick auf die vielen Raumschiffe aus dem Film werfen - allen voran der Millennium Falken.

Da der Film einige Jahre vor den Ereignissen aus Episode 4: Eine neue Hoffnung spielt, gibt es anscheinend einige Veränderungen am Design und der Optik des legendären Millennium Falken. Schließlich musste der Raumfrachter in den Jahren schon so einiges mitmachen, sei es der Kessel-Flug oder zahlreiche Verfolgungsjagden im Weltraum.

So sieht man auf den geleakten Bildern den Millennium Falken in seiner ursprünglichen Funktion als Transportschiff. Demnach wird die Ladung des Schiffs zwischen die Gabel am Bug geklemmt, wodurch das Schiff einen völlig neuen Look erhält. Hinzu kommt, dass das Raumschiff zum Zeitpunkt des Films noch recht neu zu sein scheint, bevor es Han Solo in den Besitz bekommt. Demnach weist der Falken noch blaue Highlights auf der weißen Lackierung auf.

Zum Vergleich: Das neue Star Wars Lego-Set mit dem Millennium Falken aus Episode 7

Kinostart im Mai: Wann kommt der erste Trailer?

Solo - A Star Wars Story kommt am 24. Mai 2018 in den deutschen Kinos, ein US-Kinostart findet einen Tag später am 25. Mai statt.

Zur Besetzung gehören Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!) als junger Han Solo, Woody Harrelson (Planet der Affen: Survival) als sein Mentor namens Beckett, Donald Glover (Der Marsianer) als junger Lando Calrissian und Joonas Suotamo als Chewbacca. In weiteren Rollen spielen Emilia Clarke (Game of Thrones), Thandie Newton (Westworld), Phoebe Waller-Bridge (Broadchurch) und Paul Bettany mit.

Nun dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der erste Trailer endlich veröffentlicht wird.

