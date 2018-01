Nach Episode 8: Die letzten Jedi kommt im Mai schon der nächsten Star Wars-Film in die Kinos und noch immer gibt es weder erste Bilder noch einen Trailer zum Anthology-Film Solo: A Star Wars Story. Einzig die Story zum Film wurde erst kürzlich bekannt gegeben.

Disney hat nun im Rahmen der Filmwoche München dem geladenen Fachpublikum einen ersten kurzen Einblick in den Han-Solo-Film gewährt. Ob es sich dabei um einen Ausschnitt aus dem ersten Trailer handelt oder einen kurzer Filmausschnitt, wird leider nicht verraten. Jedoch zeigen sich die ersten wenigen spoiler-freien Reaktionen positiv.

Vor allem Hauptdarsteller Alden Ehrenreich als junger Han Solo erhält lobende Worte. Laut dem Branchenblatt Blickpunkt:Film hat der Schauspieler "eine tolle Figur in der Rolle" gemacht.

Und Filmemacher Holger Frick (via Facebook) richtet anerkennende Worte auch an seine Schauspielkollegen Donald Glover als Lando, Emilia Clarke und Woody Harrelson. Seiner Meinung nach fühlt sich der Han-Solo-Film wie die "alten" Filme der erfolgreichen Sternensaga an:

"Es könnte der Fan-Service-Film werden, den sich einige der älteren Star Wars-Fans von Episode VIII gewünscht haben."

Wann kommt der erste Trailer zum Film?

Der Anthology-Film Solo: A Star Wars Story kommt am 24. Mai in die Kinos und handelt von den Abenteuern des jungen Han Solo. Nach den ersten Story-Details werden wir erstmals das Aufeinandertreffen von Han Solo und Chewbacca sehen und erfahren, wie genau Han in den Besitz des Millennium Falken kam.

Zur Besetzung gehören Alden Ehrenreich als junger Han Solo, Joonas Suotamo als Chewbacca, Donald Glover als junger Lando Calrissian, sowie Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge.

Fans warten noch immer geduldig auf einen ersten Trailer, der in Kürze erscheinen soll.

