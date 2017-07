Star Wars: Jedi Challenges - Neues AR-Headset angekündigt

Disney und Lenovo arbeiten gemeinsam an einem Augmented-Reality-Headset, auf dem exklusive Spiele aus der weit, weit entfernten Galaxie von Star Wars erscheinen sollen. Die neue AR-Brille, die ähnliche wie Samsungs Gear VR nur in Kombination mit einem Smartphone funktioniert, sowie eine Handvoll erster Spiele wurden nun auf der D23 in Anaheim vorgestellt.

Der erste Titel, der auf dem neuen Headset erscheint, trägt den Namen Star Wars Jedi Challenges. Darin dürfen wir selbst zum Jedi werden und das Lichtschwert schwingen. Allerdings geht das nur mit einem speziellen Motion Controller in Form des Laserschwertes, das einst Anakin Skywalker gehörte, dann an seinen Sohn Luke vererbt und zuletzt in Episode 7 von Rey geschwungen wurde.

Zu den weiteren angekündigten Spielen gehört auch ein Top-Down-Kampfspiel, in dem wir mit Soldaten und AT-ATs in die Schlacht ziehen. Zudem werden wir mit dem Star-Wars-Headset endlich die Gelegenheit bekommen, Dejarik spielen zu können. Was Dejarik bitteschön sein soll, fragen Sie? Das ist der Name des berühmten Holoschachs, das Chewbacca und C-3PO in Episode IV an Bord des Millenium Falcons spielen.

Einen Release-Termin oder einen Preis haben das Star-Wars-AR-Headset sowie das erste Spiel Jedi Challenges und der zugehörige Lichtschwert-Motion-Controller bislang noch nicht. Laut der offiziellen Website von Lenovo soll die Augemented-Reality-Erfahrung aber schon bald erscheinen.