Star Wars - Iron-Man-Regisseur Jon Favreau entwickelt Live-Action-Serie

Nach dem Erfolg der neuen Star-Wars-Filme Das Erwachen der Macht (2015) und Die letzten Jedi (2017) kündigte Lucasfilm bereits eine Reihe neuer Produktionen fürs Kino und Fernsehen an. Dazu gehört auch eine erste Live-Action-Serie.

Jetzt steht fest, wer sich für die neue Produktion verantwortlich zeigt und die Wahl dürfte jeden Star Wars Fan überraschen: Jon Favreau wird die Live-Action-Serie schreiben und produzieren. Man darf davon ausgehen, dass er selbst auch die Regie übernehmen wird, wenigstens für die erste Folge. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Vielmehr lautet das offizielle Statement von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy wie folgt:

Und für Jon Favreau geht ein Kindheitstraum in Erfüllung:

Den Iron-Man-Regisseur hatte zuvor sicherlich niemand auf der Rechnung gehabt. Dabei ist Favreau kein Unbekannter im Star Wars Universum. So spielt er im kommenden Han Solo Film mit, der im Mai in die Kinos kommt.

Derzeit ist er noch für Disney als Regisseur der Realverfilmung Der König der Löwen beschäftigt, die nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Als zunächst wird er dann wohl die neue und erste Star-Wars Realserie auf den Weg bringen. Noch steht kein Release-Termin für die Serie fest.

Lucasfilm is excited to announce that Jon Favreau has signed on to executive produce and write a live-action Star Wars series. https://t.co/x6gP7zv0iW pic.twitter.com/yHJHhZheum