Star Wars - Millennium Falken auf Google Maps entdeckt?

Der legendäre Millennium Falke von Han Solo aus den Star-Wars-Filmen steht nicht nur im Mittelpunkt der neuen Trilogie, die Ende des Jahres mit Star Wars: Die letzten Jedi fortgesetzt wird. Jetzt haben findige Fans das berühmte Raumschiff auf Google Maps gesichtet.

In der Nähe der Longcross Studios in Chertsey, England befindet sich anscheinend die Filmrequisite zu den neuen Star-Wars-Filmen. Zwar wurde es anscheinend mit Containern vor neugierigen Blicken abgeschirmt, doch den Satellit-Aufnahmen entgeht nichts.

Something fun. Go on Google maps. Type in LONGCROSS studios. Zoom in. See what you can find... satellite view ne… https://t.co/VALJNNNH4J pic.twitter.com/Eae7n3Mfw5