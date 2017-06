Star Wars Rebels - Serie: Macher klärt über Ahsoka Fan-Theorie auf

Lucasfilm und Disney kündigen für diesen Herbst die vierte und letzte Staffel der erfolgreichen Animationsserie Star Wars Rebels.

Doch eine wichtige Frage treibt die vielen Fans der Serie um: Was ist wohl aus dem beliebten Charakter Ahsoka Tano geworden, der in der zweiten Staffel im Kampf mit Darth Vader zurückgelassen wurde? Auch die komplette dritte Staffel blieb eine Erklärung schuldig.

Zuletzt heizte Produzent und Macher der Serie Dave Filoni auf der Star Wars Celebration weitere Spekulationen an, in dem er auf dem Panel zunächst ein T-Shirt mit der Aufschrift »Ahsoka lebt?« trug, und nach der Präsentation des ersten Trailers zu finalen Staffel ein neues T-Shirt mit der Antwort »Ahsoka lebt!« auf die Bühne trat. Zum Thema selbst hielt er sich aber weiterhin bedeckt.

Inzwischen überschlagen sich jedoch die Gerüchte und eine der vielen Fan-Theorien besagt, dass Ahsoka in Form eines Wolfes wieder zurückkehren wird, der im Trailer zur vierten Staffel zu sehen ist.

Jetzt meldet sich Dave Filoni via Twitter zu Wort und liefert mit einem Bild den Beweis: Ahsoka ist nicht der Wolf!

It might be my Birthday, but here is a gift, and perhaps a clarification, for you.

May the Force be with you!

- Dave pic.twitter.com/a8Nfh3XjaM