Das Konzept erinnert fast schon ein wenig an den Serien-Hit Westworld - abgesehen von den Robotern: Disney hat auf der Fan-Konferenz D23 Expo eine Art immersives Rollenspiel-Hotel mit Star-Wars-Thematik angekündigt.

Laut Bob Chapek von den Disney Resorts sollen die besonderen Hotels ihre Gäste in eine alternative Realität entführen. Als grundlegende Story dient eine Raumschiff-Reise, an der die Hotel-Besucher teilnehmen. Dazu bekommen sie eine eigene Kabine (Hotelzimmer) zugewiesen, deren Fenster per hochauflösendem Monitor einen Blick in den virtuellen Weltraum freigeben.

Personal spielt 24/7 seine Star-Wars-Rollen

Da hört die Immersion allerdings noch nicht auf: Sowohl Hotelgäste als auch Personal werden in Uniformen oder anderweitig passende Star-Wars-Kostüme gesteckt. Die Angestellten spielen dabei dauerhaft ihre Rolle und die Gäste sollen in »jeder Minute« ihres Tagesablaufes ihre eigene persönliche Storyline erleben.

"Sie können zu 100 Prozent eintauchen und die Story wird jede Minute Ihres Aufenthaltes berühren."

Wann die luxuriöses Rollenspiel-Hotel-Raumschiffe zu ihren mehrtägigen Ausflügen »abheben«, steht bisher nicht fest. Auch zur Preisgestaltung ist noch nichts bekannt.

Disney zeigte außerdem erstmals Modellbilder von zwei komplett neuen Star-Wars-Freizeitparks, inklusive lebensgroßen Nachbildungen des Millennium Falken und TIE Fightern.