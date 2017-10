Star Wars Visceral

Als EA Visceral dicht machte, eine Neuausrichtung des dort entwickelten Star-Wars-Spiels ankündigte und das alles mit "fundamentalen Veränderungen im Markt" begründete, lag eine Schlussfolgerung nahe: Der Publisher wünschte sich eindeutig mehr Multiplayer, mehr Games-as-a-Service, vielleicht noch ein paar Lootbox-Mechanik - kurz, alles andere als ein klassisches storybasiertes Singleplayer-Spiel. Genau das hatte Visceral aber unter der Uncharted-Autorin Amy Hennig vermutlich in der Mache.

Kotaku-Redakteur Jason Schreier zufolge war das jedoch nicht der Grund für die drastischen Maßnahmen, wie er auf Twitter verkündete:

I feel like I should clarify that despite today's Hot Takes, Visceral's game was not canned b/c it was single-player (from what I've heard)