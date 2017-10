Visceral-Schließung - Witziger Racheplan von Devolver: Star-Wars-Parodie mit gefeuerten Entwicklern

Haben wir schon mal erwähnt, dass der Publisher Devolver Digital einen einfach großartigen Humor besitzt? Ich glaube schon. Die gerade verkündete Schließung des Entwicklerstudios Visceral Games (Dead Space 3, Battlefield Hardline) durch Electronic Arts nutzt Devolver für einen witzigen Seitenhieb.

In Anspielung auf das Star-Wars-Abenteuer, das Visceral für EA entwickeln sollte und das nun verschoben und "fundamentalen Veränderungen im Markt" angepasst wird, bietet der Publisher den Ex-Visceral-Angestellten eine Möglichkeit zur Rache:

If ex-Visceral folks want to ‘spiritual successor’ that EA game into a Spaceballs project give us a holler. pic.twitter.com/KEarfjHyti