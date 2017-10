Star Wars vs. Star Trek - Mark Hamill und William Shatner im witzigen Schlagabtausch über Porgs

Der neue Trailer zu Star Wars: Die letzten Jedi ist raus und bietet mit vielen neuen Szenen den Fans einen weiteren Ausblick darauf, wie es in der Saga mit Rey und Luke Skywalker weitergeht.

Star Wars: Die letzten Jedi - Alle wichtigen Infos aus dem neuen Trailer

Auch haben erstmals die kleinen vogelartigen neuen Wesen namens Porgs ihren Auftritt - sogar als Copilot neben Chewbacca im Millennium Falken.

Und während die Fangemeinde der Porgs im Internet wächst, liefert sich nun via Twitter Luke-Darsteller Mark Hamill mit niemand geringerem als Captain Kirk-Darsteller William Shatner aus der Star Trek-Serie einen witzigen Schlagabtausch.

Schon William Shatner hatte in der Star-Trek-Serie an der Bord der Enterprise so seine Probleme mit kleinen pelzigen Wesen, den Tribbles.

I think @starwars has officially jumped the shark. ?? Wasn’t @HamillHimself supposed to be in this movie? ? pic.twitter.com/HFiA56hlS3 — William Shatner (@WilliamShatner) October 10, 2017

Die Porgs erobern die Galaxie weit weit entfernt

Die Porgs sind kleine vogelartige Wesen von dem Planeten Ahch-To, auf dem sich der legendäre Jedi-Ritter Luke Skywalker ins freiwillige Exil zurückgezogen hat. Regisseur Rian Johnson entwarf die Idee der kleinen knuffigen Wesen während der Dreharbeiten auf der felsigen irischen Insel Skellig. Vorbild waren die vielen kleinen Papageientauchern vor Ort.

Der neue Trailer macht deutlich, dass die Porgs wohl einen wichtigen Part im Film einnehmen werden. Schon jetzt kündigt Lucasfilm ein Kinderbuch mit Chewie & die Porgs an.

Star Wars: Die letzten Jedi kommt am 14. Dezember in die deutschen Kinos. Seit wenigen Stunden hat bereits der Kartenvorverkauf begonnen.