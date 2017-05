Star Wars - Wird Snokes Identität erst in Episode 9 enthüllt?

Ende des Jahres kündigt sich Star Wars: Die letzten Jedi als Fortsetzung zum Kinohit Episode 7: Das Erwachen der Macht an. Hier wurde erstmals der mysteriöse Supreme Leader Snoke der First Order eingeführt, jedoch gibt sein Charakter noch einiges an Rätsel auf.

Dass Snoke in Episode 8 einen wichtigen Part einnehmen wird, ist unbestritten. Doch noch hält sich der Regisseur des Films, Rian Johnson, weitgehend bedeckt über die wahre Identität des Gegenspielers (gespielt von Andy Serkis) und warum er Luke Skywalker (Mark Hamill) vernichten will.

Gegenüber dem US-Magazin Vanity Fair (via Reddit) sprach der Regisseur über den neuen Star-Wars-Film und macht deutlich, dass Fans wohl doch länger auf die Antworten warten müssen. Denn laut Johnson sei Snoke keine Figur, die in Episode 8 genauer beleuchtet wird. Vielmehr wird anscheinend das Mysterium doch erst in Episode 9 gelüftet. Fans dürfen sich somit noch auf einige Überraschungen für das große Finale der neuen Trilogie freuen, den Regisseur Colin Trevorrow inszenieren wird.

Johnson erklärte auch, dass es offenbar zu Beginn der Trilogie keine schon vorgefertigte Storyline für alle drei Filme gab. Vielmehr habe er beim Schreiben des Drehbuchs viel Raum für eigene Ideen gehabt und musst sich an keiner vorgegebenen Story richten. Ob das auch für Episode 9 gilt, ist nicht klar.

I’m sure they talked about where it might go early on, but when they came to me there was no mapped story presented beyond TFA.