Die Top 10 der Steam-Verkaufscharts waren in der vergangenen Woche fest in der Hand von zwei Spielen: Der neue Weltkriegsshooter Call of Duty: WW2 und das bereits vorletzte Woche erschienene Assassin's Creed: Origins machen sich in der Topliste breit und belegen gemeinsam fünf der zehn Spitzenplätze.

Dass diese beiden Titel gleich mehrfach in den Charts vertreten sind, liegt an den verschiedenen Versionen in denen sie erhältlich sind (Standard, Deluxe, Vorbesteller). Am ewigen Spitzenreiter Playerunknown's Battlegrounds kommen aber selbst Assassins's Creed oder Call of Duty nicht vorbei.

Auf den unteren Plätzen finden sich die Dauerbrenner Grand Theft Auto 5 und Counter-Strike: Global Offensive sowie The Witcher 3. Beeindruckend ist außerdem der neunte Platz vom Football Manager 2018. Die Manager-Simulation erscheint erst am 10. November (allerdings nicht in Deutschland) und hat es dennoch bereits letzte Woche unter die Bestseller geschafft.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (30.10. bis 5.11.2017)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche nach generierten Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.