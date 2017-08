Sega und Sports Interactive haben den Football Manager 2018 angekündigt. Wie vermutet, wird die Sportsimulation allerdings in diesem Jahr noch nicht in Deutschland erscheinen, die Bundesliga-Lizenz und eine offizielle Übersetzung gibt es ebenfalls noch nicht. Die internationale Version erscheint dafür im Rest von Europa (auch in Österreich und der Schweiz) am 10. November 2017.

Die Entwickler hatten diesen Sommer ein Lizenzabkommen mit der Bundesliga abgeschlossen, der Vertrag läuft aber erst ab 2018 und gilt entsprechend erst für den Football Manager 2019. Die Ankündigung kommt also nicht ganz unerwartet.

Kein Release in Deutschland? Kein Problem!

Das soll aber keinen deutschen Spieler aufhalten: Ob Import aus dem Ausland, Bestellung auf der offiziellen Webseite oder Kauf eines Steamkeys über einen Drittanbieter: Die Freischaltung funktioniert problemlos und ist für den Konsumenten absolut legal.

Die deutschen Fans sind zudem fleißig und veröffentlichen für gewöhnlich bereits wenige Monate nach Release ein inoffizielles Sprachupdate unter meistertrainerforum.de. Bis zum Football Manager 2019 muss also niemand warten, wenn man sofort die Trainerkarriere beginnen möchte.

Beta, Vorbesteller-Boni und Versionen

Vorbesteller können den Football Manager 2018 schon zwei Wochen vor offiziellem Release spielen, dann beginnt nämlich die Beta-Phase. Spielstände können anschließend zum Release in die Version 1.0 übernommen werden.

Den Vorbesteller-Bonus gibt es leider nicht für deutsche Spieler: Wer bis zum 09. Oktober vorbestellt und den Vorgänger Football Manager 2017 bereits besitzt, erhält 25 Prozent Rabatt auf den Football Manager 2018. Da deutsche Spieler aber nicht über Steam bestellen können, müssen sie auf den Rabatt wohl verzichten.

Sega kündigt außerdem an, dass der Football Manager 2018, der Football Manager Touch 2018 (eine vereinfachte Version) und Football Manager Mobile 2018 gleichzeitig am 10. November 2017 erscheinen. Erstes Gameplay und Informationen zu den neuen Features will Sports Interactive erst im September präsentieren.

Erfahrungsbericht: Ex-Chefredakteur Gunnar Lott probiert den Football Manager aus