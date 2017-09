Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds bekommt Gesellschaft an der Spitze der Steam-Topseller. In der zweiten Woche in Folge hält sich direkt hinter dem unantastbaren ersten Platz von PUBG das grandiose Divinity: Original Sin 2 an zweiter Stelle. Und nicht zu unrecht: In unserem Test hat das Fantasy-Rollenspiel eine sagenhafte 93 bekommen.

Auf den Plätzen dahinter sticht eine Spiele-Reihe gleich dreifach heraus. Das Weltraumspiel Stellaris landet dank dem Release des »Synthetic Dawn«-DLCs auf dem dritten, sechsten und mit dem Utopia-DLC auch noch auf dem neunten Platz der Top 10.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (18. bis 24. September 2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Divinity: Original Sin 2

3. Stellaris Synthetic Dawn

4. Counter-Strike: Global Offensive

5. Total War: Warhammer 2

6. Stellaris

7. NBA 2K18 (Vorbestellungen)

8. GTA 5

9. Stellaris: Utopia

10. Dead by Daylight

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufshits der letzten Woche nach generierten Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.