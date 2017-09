Nie war es so leicht, ein Spiel auf Steam zu veröffentlichen: Seit Valve den Greenlight-Prozess durch Steam Direct ersetzt hat, müssen Entwickler nur noch eine Gebühr von 100 Euro zahlen und können ihr Spiel direkt auf der Plattform veröffentlichen. Und augenscheinlich wird von diesem neuen Angebot rege Gebrauch gemacht! Laut Daten der Consulting-Firma Ico Partners hat sich die Zahl der neuen Releases pro Woche inzwischen verdoppelt.

Steam Direct startete am 13. Juni 2017. Wo zwischen April und Juni 2017 im Schnitt um die 100 Titel erschienen, waren es Anfang August schon 215 pro Woche.

Here are the number of releases of the previous weeks (from mid-April 2017). ? pic.twitter.com/SJaiXvdMqe

Seit dem Launch von Steam Direct haben es über 1.300 neue Spiele auf Steam geschafft - mehr als im gesamten Jahr 2015! Geht das so weiter, werden dieses Jahr mehr Titel auf Valves Plattform erscheinen als zwischen 2006 und 2014 zusammengenommen. Das prophezeit Analyst Daniel Ahmad auf Twitter.

Er zeigt den außerdem den massiven Anstieg an Steamspielen pro Jahr seit dem ursprünglichen Launch:

Updated the number of Steam games released per year chart.



2017 already higher than 2015. Over 1,300 new games since Steam Direct launched pic.twitter.com/KySFREY44w