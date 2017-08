Schätzen Sie mal, wie viele Spiele letzte Woche auf der Plattform Steam erschienen sind? 10? 20? Hängen Sie noch einmal eine Null dran! Denn laut der Videospiel-Consultant-Firma ICO Partners waren es (inklusive Early-Access-Starts und -Beendigungen) 215 unterschiedliche Titel - und das innerhalb einer einzigen Woche.

Beeindruckende (und aus journalistischer Sicht auch etwas beängstigende) Zahlen, die vermutlich auf die Umstellung zur neu eingeführten Release-Schnittstelle Steam Direct zurückzuführen sind. Am 19. Juni hat Valve das Verfahren geändert und das auf User-Votings basierte System Greenlight eingestellt. Seit rund sieben Wochen ist nun Steam Direct live und erlaubt allen Entwicklern, gegen eine Gebühr von 100 Euro pro Einreichung ihr Spiel direkt auf Steam zu veröffentlichten.

Seit dem Start sind bisher über 1000 neue Titel auf der Plattform über Steam Direct released worden:

Here are the number of releases of the previous weeks (from mid-April 2017).



