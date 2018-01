Wir hatten bereits berichtet: Valve hat die finanziell erfolgreichsten Spiele des Jahres 2017 nach Umsatzzahlen präsentiert. Gleichzeitig gibt es auch einen »Best of 2017 Sale«, bei dem Spieler die Tophits direkt auch noch günstiger abgreifen können. Dabei handelt es sich eigentlich nur um eine weitere Übersicht zu Spielen, die im Winter Sale noch bis zum 04. Januar günstiger angeboten werden. Noch günstigere Preise sollte man im Best of 2017 Sale also nicht erwarten.

Bei den 12 umsatzstärksten Titeln des Jahres gibt es beispielsweise 50 Prozent Rabatt auf The Witcher 3 (14,99 Euro statt 29,99 Euro) und Ghost Recon: Wildlands (29,99 Euro statt 59,99 Euro). Auf den Battle-Royale-Shooter H1Z1 gibt es satte 75 Prozent Rabatt (4,99 Euro statt 19,99) Euro, für das Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 werden immerhin 10 Prozent Nachlass eingeräumt (40,49 Euro statt 44,99 Euro). Einzig Playerunknown's Battlegrounds bleibt eisern bei 29,99 Euro ohne Rabatt.

Neben günstigeren Preisen für die absoluten Topseller gibt es ebenfalls Rabatte in den anderen Kategorien Neuveröffentlichungen, VR-Spiele, fertigentwickelte Early-Access-Spiele und Spiele mit den meisten gleichzeitig aktiven Spielern. Der Link unterhalb führt zur Sale-Übersicht.

