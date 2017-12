Die Neuverfilmung von Stephen Kings Es mit Bill Skarsgard als dämonischer Clown Pennywise ist schon jetzt der kommerziell erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.

Zum baldigen Heimkino-Start des Kinohits im Frühjahr 2018 sprach der Schauspieler mit dem Magazin EW über seine Rolle als Pennywise und wie er sich darauf vorbereitete. Im Interview verrät er, dass er für das Vorsprechen vor Regisseur Andy Muschietti noch nie etwas vergleichbares gemacht hat:

So musste er mit voller Clown-Bemahlung, weissen Gesicht und einer roten Nase, mit dem Auto quer durch die Stadt zur zweiten Vorstellungsrunde erscheinen. Dabei studierte er während der Fahrt im Autor noch das grausame Lachen von Pennywise ein, wie vom Regisseur gewünscht. So etwas absurdes habe er zuvor für keine anderen Part machen müssen, bestätigte Skarsgard. Doch die Übung half ihm, sich komplett in die Rolle einzufühlen, bevor er dem Regisseur für ein erneutes Vorsprechen gegenüber stand. Anscheinend war Andy Muschietti von seiner Darbietung so angetan, dass er gleich die Rolle bekam.

Stephen Kings Es: Ab 22. Februar auf Blu-ray & 4K UHD

Der Gruselschoker Stephen Kings Es erscheint am 22. Februar 2018 auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD im deutschen Handel. Zusätzlich gibt es eine Limited Steelbook Edition auf Blu-ray und 4K Ultra HD.

Inzwischen hat Regisseur Andy Muschietti eine Extended Director's Cut auf Blu-ray bestätigt, die jedoch etwas später veröffentlicht werden soll.

Erste Details zum umfangreichen Bonusmaterial gibt es bereits. Dazu gehören rund 20 Minuten geschnittene und nie gezeigte Szenen mit Pennywise und dem jugendlichen Losers Club.

