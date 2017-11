Stranger Things - Dino-Hoodie wird zum Verkaufsschlager

Wer hätte das gedacht: Der Erfolg der Mystery-Serie Stranger Things auf Netflix hat auch erfreuliche Auswirkungen auf das Science Museum of Minnesota in St. Paul. Das liegt vor allem an einem Dino-Hoodie, den einer der jungen Helden in der Serie trägt.

Dabei haben die Macher der Serie ganze Arbeit geleistet. Um die 1980er Jahre in der e Serie originalgetreu nachzubilden, ist die Kostüm-Desingerin Kim Wilcox auf den klassichen Hoodie des Museums aufmerksam geworden und ihn kurzerhand für die Serie verwendet, bestätigt sie gegenüber Newsweek.

Ausverkaufter Museums-Shop

Direkt nach dem Start der neuen Folgen der zweiten Staffel, in dem der Dino-Hoodie erstmals gezeigt wurde, konnte sich das Museum plötzlich vor lauter Anfragen nicht retten. Ganze 18.000 Hoodies wurden am ersten Tag im Online-Shop des Museums verkauft und brachte den Museums-Server zum erliegen. Ähnlich sah es auch im Museums-Shop selbst aus: Fans stürmten den Laden und noch vor dem Mittag war alles ausverkauft.

Nun arbeitet das Museum fleißig am Nachschub, um die große Nachfrage der Fans gerecht zu werden. Da die alte Vorlage für das Motiv nach all den Jahren nicht mehr zu gebrauchen ist, hilft Netflix den Verantwortlichen des Museums mit ihrem Exemplar gerne aus. Gleichzeitig freut sich das Museum über den Ansturm und darf viele neue junge Gäste in den Ausstellungsräumen mit den Überresten der Dinosaurier begrüßen.

Stranger Things - Staffel 2 auf Netflix

Seit wenigen Tagen ist die komplette zweite Staffel der Mystery-Serie auf Netflix abrufbar. Schon jetzt haben allein in den USA über 16 Millionen Zuschauer die neuen Folgen gesehen, das entspricht etwa ein Drittel aller US-Kunden.

Eine dritte und vierte Staffel der Mystery-Serie sind bereits in Arbeit, bestätigten zuletzt Matt und Ross Duffer als kreative Köpfe hinter der Serie.