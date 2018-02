Street Fighter 5: Arcade Edition - Blanka im neuen Video vorgestellt

Blanka ist ein alter Bekannter bei Street Fighter, der erstmals im zweiten Teil der Spielereihe erschien. Ab dem 20. Februar wird er auch wieder als spielbare Figur in Street Fighter 5: Arcade Edition verfügbar sein.

Capcom hat dazu ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, in dem Blanka und seine Fähigkeiten näher vorgestellt wird. Sein Kampfstil ist sehr animalisch. Er kratzt und springt auf seine Gegner und hat außerdem elektrische Angriffe. Im Video über dem Artikel könnt ihr Blanka in Aktion sehen.

Blankas Geschichte

Über Blanka heißt es, dass sein eigentlicher Name Jimmy lautet. Er überlebte einen Flugzeugabsturz über dem Amazonas und entwickelte seine Fähigkeiten durch den Kampf mit wilden Tieren sowie dem Überleben in der Wildnis. Er fand schließlich den Weg zurück in die Zivilisation und freundete sich mit Sakura und Dan an. Später wurde er auch mit seiner Mutter Samantha wieder vereint.

Seine Geschichte soll in Street Fighter 5: Arcade Edition weitererzählt werden. Darin erscheint eines Tages ein zwielichtiger Verkäufer und bietet ihm an, eine Blanka-Puppe herzustellen, um seine Beliebtheit zu steigern. Wie diese Geschichte verläuft, erfahren wir in Blankas Story-Modus im Spiel.

