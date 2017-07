In der ersten Juli-Woche 2017 fand die diesjährige Ausgabe des Speedrun-Events Summer Games Done Quick statt - und das insbesondere im Hinblick auf die Spendenhöhe äußerst erfolgreich. Insgesamt mehr als 30.000 Zuschauer spendeten im Laufe der Veranstaltung über 1,7 Millionen US-Dollar.

Der Spendenbetrag geht an die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen«.

With a current cash total $1,760,400 we absolutely destroyed our total from SGDQ of last year! Amazing job everyone! #SGDQ2017 pic.twitter.com/dyMPZhnbmF