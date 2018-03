Survivio - Witziges Battle Royale als Browserspiel erschienen

Mit Surviv.io gibt es nun eine browserbasierte Battle-Royale-Alternative zu Playerunknown's Battlegrounds und Fortnite. Das Prinzip gleicht den beiden Last-Man-Standing-Shootern und ist denkbar simpel: Ein Haufen Spieler landet auf einer Karte und kämpft in einem immer kleiner werden Bereich um Leben und Tod, bis nur noch einer übrig bleibt. So weit bekannt und so spaßig.

Wie auch bei den grafisch deutlich aufwendigeren Spielen von Epic und Bluehole, schnappt ihr euch auf eurer Reise über die Map Waffen und Ausrüstung, die euch dabei helfen sollen, in der Schlacht gegen die anderen Spieler zu bestehen.

In Surviv.io erledigt ihr das alles in Comicgrafik und aus der Vogelperspektive. Die Runden sind dabei kürzer als bei den großen Vorbildern und es gibt keine Vehikel zu fahren, doch ansonsten ist alles an Bord: Helme, Rucksäcke, Bandagen, Granaten und Munition sind reichlich vorhanden.

Alleine oder in Teams

Surviv.io lässt auch dabei entweder alleine oder in Teams zu zweit oder zu viert antreten. Ein Klick genügt dabei und das Online-Spiel startet sofort. Anders als beispielsweise in PUBG, wo jeder Rundenstart mit gewisser Wartezeit verbunden ist.

Einen Blick wert ist der Titel allein wegen seiner ungewöhnlichen Perspektive. Interessanterweise zoomt das Spiel übrigens weiter heraus, wenn ihr eine Waffe mit hoher Reichweite gewählt habt. Scharfschützen sehen so mehr von der Map. Apropos sehen: In Gebäude spitzen könnt ihr nur, wenn ihr an einem Eingang steht. Durch Wände hindurch seht ihr dagegen nicht.

Für eine schnelle Runde Deathmatch zwischendurch ist das Spiel bestens geeignet. Die Partien dauern nur wenige Minuten und sind überaus kurzweilig. Unter folgendem Link könnt ihr den Battle-Royale-Shooter Surviv.io kostenlos spielen. Nachfolgend habt ihr die Gelegenheit, den Trailer zum Survival-Spaß anzusehen: