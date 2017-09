Terminator - James Cameron bestätigt eine Rückkehr von Linda Hamilton

»I'll be back« versprach im ersten Terminator-Film Arnold Schwarzenegger und nun soll es bald soweit sein. Bei einem Fan-Event in Los Angeles bestätigt James Cameron die Arbeit an einem neuen Terminator-Film und kündigt eine Überraschung an:

Neben Arnold Schwarzenegger als T-800 wird auch Linda Hamilton als Sarah Connor zurückkehren. Damit dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen auf die Original-Besetzung der beiden ersten Science-Fiction-Kultfilme Terminator (1984) und Terminator 2: Tag der Abrechnung (1991) freuen.

Terminator 6 wird zu Terminator 3

Die Handlung setzt direkt an die beiden ersten Filme an, bestätigt nun Cameron und stellt damit klar, dass alle bisherigen Filme der Reihe keinen Einfluss auf seine Arbeit haben werden. Damit ignoriert er alle weiteren gedrehten und gezeigten Terminator-Filme, einschließlich den bei Fans und Kritikern gefloppten letzten Teil Terminator: Genisys mit Arnie und Emilia Clarke (Game of Thrones).

Zudem bestätigt Cameron die Suche nach einer jungen Darstellerin für eine neue Generation an Helden. Im neuen Terminator-Film soll künftig eine junge Frau um die 18 Jahre im Zentrum der Geschichte stehen. Die Suche nach einer passenden Darstellerin hat bereits begonnen. Zuletzt sprach er von einer neuen Trilogie, die die erfolgreiche Filmreihe fortsetzen soll.

Autoren-Team schreibt neuen Terminator-Film

Die Regie für den sechsten Terminator-Film übernimmt jedoch Tim Miller (Deadpool), während Cameron selbst das Drehbuch mitgestalten wird und die Produktion übernimmt. Zum Team der Autoren gehören neben Cameron und Miller, auch David Goyer (The Dark Knight), Charles Eglee (Dark Angel) und Josh Friedman (The Sarah Connor Chronicles).

Terminator 2 in 3D und 4K Ultra HD

Bis es soweit ist und der neuen Terminator-Film in die Kinos kommt, dauert es sicherlich noch eine ganze Weile. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.

Bis dahin können sich Fans auf eine aufwendig restauriert und digital remastered Fassung von Camerons Meisterwerk Terminator 2: Tag der Abrechnung freuen, die asl 3D-Fassung für kurze Zeit im Kinos gezeigt wurde und am 5. Oktober auf 4K Ultra HD, Blu-ray Digital Remastered und Blu-ray 3D-Steelbook erscheint.