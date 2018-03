Terry Pratchett - Scheibenwelt-Romane werden als Serie verfilmt

Das dürfte den Fans gefallen: Der britische Sender BBC entwickelt eine Serie nach Terry Pratchetts erfolgreicher Fantasy-Reihe Discworld, die hierzulande als Scheibenwelt-Zyklus bekannt ist.

In Zusammenarbeit mit Pratchetts Tochter Rhianna entsteht zunächst eine erste Staffel unter dem Arbeitstitel The Watch mit sechs Episoden, berichtet das US-Magazin Deadline. Auf welchen der vielen veröffentlichten Romanen der Reihe die Serie nun basiert, ist noch nicht bekannt. Bei Erfolg hofft der Sender auf ein Franchise.

Hinter der Produktion steht Terry Pratchetts Produktionsfirma Narrativia. Das Drehbuch schreibt Simon Allen, der zuletzt für die erfolgreiche BBC-Serie The Musketeers verantwortlich zeigte und derzeit die Serie zum Klassiker Das Boot produziert.

Wann nun die erste TV-Serie an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Auch gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine Besetzung.

Fantasy Scheibenwelt-Zyklus

Die Scheibenwelt-Romane des im Jahr 2015 verstorbenen britischen Fantasy-Autor Terry Pratchett umfassen 41 Romane, die zwischen den Jahren 1983 bis 2015 erschienen sind.

Dabei handelt es sich um eine fiktionale, scheibenförmige Welt, die sich auf dem Rücken von vier Elefanten befindet, die selbst auf dem Rücken einer gigantischen Schildkröte stehen. Unter dem Originaltitel Discworld umfasst die komplexe Welt aus Fantasy und Science-Fiction Figuren wie Hexen, Zauberern, Zwergen und Trollen.

Das ist auch ein Grund, warum es bisher trotz der großen Beliebtheit so wenig Verfilmungen gibt. Bisher sind die drei britischen TV-Filme Hogfather (2006), The Colour of Magic (2008) und Going Postal (2010) erschienen, bei dem der Buchautor jeweils einen Cameo-Auftritt inne hatte. Zusätzlich gibt es diverse animierte Serien und Filme, Comics und ein klassisches Videospiel aus dem Jahr 1995.

Terry Pratchetts Good Omens: Neue Serie in Arbeit

Dafür dürfen sich Terry Pratchetts Fans auf die neue Serie Good Omens freuen, die aktuell für Amazon gedreht wird. In den Hauptrollen spielen David Tennant und Michael Sheen als Dämon Crowley & Engel Aziraphale, und Jon Hamm als Erzengel Gabriel mit.