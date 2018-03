The Crow - Remake mit Jason Momoa kommt nächstes Jahr in die Kinos

Nach jahrelanger Planung und zahlreichen Rückschlägen steht nun endlich fest: Die Neuverfilmung der düsteren Comic-Vorlage von James O'Barr kommt nächstes Jahr in die Kinos. Inzwischen steht auch ein konkreter Release-Termin für den 19. Oktober 2019 in den US-Kinos fest.

Jason Momoa wird zu Eric Draven

Für die Hauptrolle ist der auf Hawaii geborene Schauspieler Jason Momoa (Game of Thrones) vorgesehen. Als Eric Dravens kehrt er aus dem Jenseits zurück, um den brutalen Tod an seiner Geliebten zu rächen.

Die Regie übernimmt Colin Hardy (The Hallow), der auch das Drehbuch schreiben wird. Schon im Vorfeld versprach er, die Neuverfilmung stärker an die düstere Comic-Vorlage auszurichten. Wie das genau aussehen wird, bleibt spannend.

Kultfilm mit Brandon Lee

Die Comic-Vorlage The Crow - Die Krähe wurde bereits im Jahr 1994 von Regisseur Alex Proyas verfilmt. Hauptdarsteller Brandon Lee verunglückte jedoch während der Dreharbeiten tödlich. Die drei Sequels, The Crow - Die Rache der Krähe (1996), The Crow III - Tödliche Erlösung (2000) und The Crow - Wicked Prayer (2005), sowie eine kurzlebige TV-Serie konnten jedoch nicht an den Erfolg des ersten Films heranreichen, der schnell Kultstatus erlangte.

Passend zum zweiten Kinofilm ist im Jahr 1997 das Spiel The Crow: City of Angels für die PlayStation und den PC erschienen, der bei unseren Kritikern aber nicht gut wegkam.