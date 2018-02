Falls ihr in den letzten Monaten fantastisch aussehende Screenshots aus Spielen wie The Division, Battlefield 1 oder Star Wars: Battlefront 2 gesehen habt, ist die Chance groß, dass alle mit Hilfe des gleichen Programms entstanden sind: Cinematic Tools.

Die Software ermöglicht es, die Kamera getrennt von der eigenen Spielfigur zu bewegen, das HUD auszublenden, die Zeit einzufrieren und allerlei weitere Spielereien, um hübsche Bilder zu schießen. Jetzt wurde der Entwickler des Tools, der Finne Matti Hietanen, allerdings von Ubisoft aus The Division ausgesperrt.

Der Ban an sich kommt wenig überraschend. Für sein Tool nutzt Hietanen ein Programm namens Cheat Engine, das in den Programmcode von Spielen eingreifen und Veränderungen vornehmen kann. Wie der Name vermuten lässt, ist Cheat Engine die Basis für allerlei Schummeleien und der Gebrauch verstößt gegen die Nutzungsrichtlinen der meisten (Multiplayer-)Spiele.

Das gilt in der Folge auch für Hietanens Cinematic Tools. Nicht umsonst warnt der Entwickler selbst auf der Download-Seite:

"Bitte beachtet, dass Anti-Cheat-Programme von Spielen wie Battlefield 4 das Tool als Hack einstufen und euch bannen könnten. Ich übernehme keine Verantwortung für gesperrte Accounts. Benutzung auf eigene Gefahr!"

Nun hat es also Hietanen selbst erwischt. Bereits 2016 hatten Anti-Cheat-Maßnahmen die Verwendung des Programms in The Division unmöglich gemacht. Vor ein paar Wochen gelang Hietanen aber ein Durchbruch und Cinematic Tools funktionierte wieder im MMO-Shooter. Am 6. Februar wartete allerdings eine Nachricht von Ubisoft in seiner Inbox:

"Wir haben auf Ihrem Account mehrfach Aktionen registriert, die einen direkten Verstoß gegen unsere Verhaltensregeln darstellen. Wir haben die nötigen Maßnahmen eingeleitet, um die Spielerfahrung anderer Spieler zu schützen, deshalb wurden Sie dauerhaft gebannt. Daher können Sie Tom Clancy's The Division nicht mehr spielen."

Dieses Vorgehen ist natürlich vollkommen legitim, schade ist es trotzdem, denn die Screenshots, die dank Hietanens Tool entstanden sind, sehen einfach phänomenal aus. Besonders die Werke der In-Game-Fotografin Larah Johnson sind beeindruckend und wären ohne Cinematic Tools nicht möglich gewesen.

Immerhin scheint sich der Entwickler von dem Ban nicht entmutigen zu lassen.

Und wer weiß, vielleicht schaut sich Ubisoft den Fall ja auch noch einmal genau an und überdenkt die Entscheidung.

Quelle: Kotaku