Photogrammetrie - Wie macht man Spiele photorealistisch?

Montag, 20. November 2017 um 16:29

Lange Zeit schien Photorealismus das große Ziel zu sein: Die Konsolen stritten sich von Generation zu Generation über die beste Grafik, aus SD wurde HD, aus HD wurde 4K und irgendwann wird daraus wahrscheinlich 8K und 16K. Trotzdem scheint der Fokus in der aktuellen Hardware-Generation vom reinen Technik-Spektakel wegzuführen. Allein die Welle an erfolgreichen Indie-Spielen hat gezeigt, dass es auch anders geht.

Trotzdem bleibt die Jagd nach photorealistischer Grafik ein Teil unserer Spielelandschaft. Und keine Technologie scheint dafür so geeignet wie die Photogrammetrie. In den letzten Jahren haben immer mehr Entwickler dieses Verfahren für sich erschlossen, um unfassbar schöne virtuelle Landschaften zu zaubern.

Dabei stammt die Photogrammetrie eigentlich aus der Landvermessung. Im Video zeichnen wir nach, warum das Abknipsen von echten Steinen, Bäumen und Wäldern so einen Boom erlebt. Und wieso man mittlerweile mit dem Handy erreichen kann, was noch vor 6 Jahren ganze Entwickler-Studios beinahe in den Ruin getrieben hat.

The Vanishing of Ethan Carter: Wie funktioniert Photogrammetrie?