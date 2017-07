Bereits seit einiger Zeit ist The Elder Scrolls: Legends für PC und Tabelts erhältlich, jetzt wurde das Spiel endlich auch für Smartphone veröffentlicht. Das strategische Sammelkartenspiel steht kostenlos für iPhones und Android-Geräte zum Download bereit.

Laut Bethesda hat die Smartphone-Version ein angepasstes Interface, um eine reibungslose Bedienung auf den kleineren Smartphone zu garantieren.

Was ist Elder Scrolls: Legends?

Bei The Elder Scrolls: Legends handelt es sich grundsätzlich um ein Free2Play-Spiel. Die vor etwa einem Monat veröffentlichte große Erweiterung Heroes of Skyrim muss jedoch extra bezahlt werden. Enthalten sind einige thematisch an The Elder Scrolls 5: Skyrim angelehnte neue Karten.

The Elder Scrolls: Legends bietet einen Einzelspieler-Story-Modus, einen kompetitiven Versus-Modus und einen Arena-Modus, bei dem es gegen menschliche oder KI-Gegner geht.

Mehr dazu: Legends-Erweiterung Heroes of Skyrim bringt 150 neue Karten und Mechaniken

