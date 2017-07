The Elder Scrolls Online - PvP-Event überlaufen, Fans verärgert

Am 20. Juli 2017 brachten die Entwickler im MMO The Elder Scrolls Online das große PvP-Event »Mittjahrgemetzel« an den Start. Doch was eigentlich zu einem tollen Erlebnis für die Spieler werden sollte, entwickelte sich rasch zu einem Ärgernis.

Kurze Zeit nach dem Startschuss für das Event häuften sich die Beschwerden der Fans: Überlaufene Instanzen von Cyrodiil, teilweise massive Lags, lange Wartezeiten sowie Verbindungsabbrüche machten vielen Spielern einen Strich durch die Rechnung. Mitunter war es ihnen nicht mal möglich, in ihre Heimat-Kampagne zu gelangen.

Entwickler reagieren schnell

Der Entwickler Zenimax Online reagierte zwar relativ schnell und führte zusätzliche Kampagnen ein. Allerdings wurden diese von den Spielern nicht sonderlich gut angenommen. Der nachvollziehbare Grund: Mit der bereits zuvor begonnenen Kampagne sind bestimmte Boni verbunden.

Mit einem kleinen Update am gestrigen Montag folgte dann der nächste Versuch seitens der Entwickler, die Lage etwas zu entspannen: Im Rahmen eines kleinen Updates wurde die Möglichkeit für die Spieler eingeführt, sich kostenlos eine neue Heimat- oder Gastkampagne auszusuchen.

PvP-Kampagnen stehen zur Verfügung, sobald ein Charakter in The Elder Scrolls Online das Level 10 erreicht haben. Dann müssen sich die Spieler für eine Kampagne im Allianzkrieg entscheiden. In deren Rahmen sammeln sie Punkte und vertreten ihr Bündnis.

Passend dazu: Der große GameStar-Test von The Elder Scrolls Online: Morrowind

The Elder Scrolls Online: Morrowind - Screenshots ansehen