The Evil Within 2 - Systemanforderungen für PC, Preload gestartet

Damit The Evil Within 2 zum Release am 13. Oktober nicht zum Ruckel-Horror wird, braucht man die richtige Hardware. Bethesda hat die offiziellen Systemanforderungen bekannt gegeben. Zu dem knapp 40 GB großen Download kommt außerdem ein Day-One-Patch mit etwa 250 MB.

Minimale Systemvoraussetzungen für The Evil Within 2:

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 (nur 64 bit Versionen)

CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: GTX 660 2GB/AMD HD 7970 3GB oder besser

Empfohlene Systemvoraussetzungen für The Evil Within 2:

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 (nur 64 bit Versionen)

CPU: Intel Core i7-4770/AMD Ryzen 5 1600X oder besser

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: GTX 1060 6GB/AMD RX 480 8GB oder besser

Preload hat begonnen

Damit es am Launch-Tag direkt losgehen kann, könnt ihr The Evil Within 2 bereits jetzt herunterladen. Der Download für PC und Xbox One ist seit dem 6. Oktober möglich, der Preload für PS4 folgt am 11. Oktober.

Die Startzeit für The Evil Within 2 in Deutschland ist der 13. Oktober 2017 ab ca. 13:00 Uhr. Der Survival-Horror erscheint hierzulande komplett uncut mit einer USK-Freigabe ab 18 Jahren.