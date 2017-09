The Evil Within 2 - Deutsche Version erscheint komplett uncut

Horrorfreunde brauchen bei The Evil Within 2 keine Kürzungen fürchten. Das Horror-Survivalspiel von Entwickler Tango Gameworks erscheint in Deutschland komplett ungeschnitten, teilte Publisher Bethesda mit. Die USK hat dem Spiel das Siegel keine Jugendfreigabe (ab 18 Jahren) gegeben. Auf der Disc wird neben der deutschen Sprachausgabe auch die englische enthalten sein.

Neuer Director und mehr Freiheiten

The Evil Within 2 soll sich wesentlich freier spielen als sein direkter Vorgänger. Die Gebiete wurden daher weitläufiger gestaltet und Held Sebastian Castellanos lässt sich in verschiedenen Gameplay-Zweigen wie Stealth, Nahkampf oder Crafting verbessern. Die Schusskraft, Munitionskapazität oder die Feuerrate der Waffen können mit Ausrüstungsteilen erhöht werden. Die Spieler sollen die Möglichkeit haben, Sebastian stärker zu individualisieren und sich auf einen Spielstil zu spezialisieren.

Im Gegensatz zu Teil eins wird Resident-Evil Erfinder Shinji Mikami nicht mehr als Director zuständig sein. Er hat die kreative Leitung abgegeben und übernimmt als Executive Producer das Projektmanagement. John Johanas tritt stattdessen in seine Fußstapfen, er hat zuvor als Game Director die The Evil Within-DLCs The Assignment und The Consequence betreut.

The Evil Within 2 wird am 13. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

