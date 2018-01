Wissen hat einen Preis: Im storylastigen Sci-Fi-Mystery-Adventure The Station erkunden wir eine Raumstation und nehmen Kontakt zu einer uralten Alien-Zivilisation auf. Die soll unser Wissen über Wissenschaft und sogar Religion herausfordern, scheint aber auch Gefahren zu bergen.

Denn das Team, das ursprünglich Kontakt aufnehmen sollte, ist verschollen. Wir müssen nun allein herausfinden, was passiert ist. Das geschieht über sogenannte AR-Logs, Augmented-Reality-Aufzeichnungen in der Spielwelt. Wie in Gone Home oder Tacoma erkunden wir die Raumstation Espial aus der Ego-Perspektive und lernen so nach und nach mehr über die Aliens und die Geschichte der ursprünglichen Crew.

Fluch oder Segen für die Menschheit?

Spielerisch soll The Station aber auch kleinere Rätsel wie verschlossene Türen bieten. Dank einer Tarnvorrichtung können wir uns unentdeckt bewegen, die Frage ist nur, wie lange das so bleibt. Im Verlauf der Story sollen unsere Entscheidungen dazu beitragen, das Schicksal unserer beiden Zivilisationen zu entscheiden.

The Station erscheint am 20. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Der Ankündigungstrailer oben zeigt die Raumstation begleitet von einer geheimnisvollen Ansprache.

