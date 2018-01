Das Action-Rollenspiel The Surge vom deutschen Entwickler Deck 13 Interactive ist ein voller Erfolg. Das erläutert Publisher Focus Home Interactive im gestern veröffentlichten Geschäftsbericht 2017.

Demnach habe sich The Surge fast eine halbe Million mal verkauft und gehöre damit zu den erfolgreichsten Titeln des Publishers. Auch die kostenpflichtige Erweiterung »A Walk in the Park« ist von Fans und Presse positiv aufgenommen worden und hat wohl auch zum Erfolg von The Surge beigetragen.

Damit der frohen Botschaften nicht genug, denn Focus Home kündigt außerdem an, dass »die nächste Phase der Zusammenarbeit zwischen [dem Publisher und Deck 13] bereits anlaufe und man die Pläne in Kürze enthüllen werde.

The Surge wird gerne als »SciFi-Dark-Souls« oder Soulslike bezeichnet und setzt auf knackige Kämpfe gegen beinharte Gegner in einem überzeugenden Industrie-Szenario der Zukunft. Der DLC A Walk in the Park nimmt sich nicht allzu ernst und verlagert das Kampfgebiet in einen verfallenen Freizeitpark, in dem die Roboter-Maskottchen dem Wahnsinn verfallen sind.

The Surge ist im Mai 2017 auf Steam erschienen, die Erweiterung A Walk in the Park folgte im Dezember. Aktuell kosten das Hauptspiel 40 und das Addon 20 Euro.

