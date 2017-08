The Walking Dead - 100. Folge: Stars bedanken sich im Video bei ihren Fans

Im Oktober geht die erfolgreiche Zombie-Serie The Walking Dead mit der neuen achten Staffel weiter. Gleich zum Auftakt gibt es ein Jubiläum zu feiern: Die 100. Folge.

Jetzt wenden sich die Stars der Serie mit einer besonderen Videobotschaft (via Facebook) an ihre vielen Fans und bedanken sich für deren Treue: Andrew Lincoln als Rick, Jeffrey Dean Morgan als Negan, Norman Reedus als Daryl und viele mehr. Was sich die Macher der Serie für die Jubiläumsfolge einfallen ließen, wird noch nicht verraten.

Serienhit geht am 23. Oktober weiter

Die neue achte Staffel des Serienhits geht am 22. Oktober auf dem US-Sender AMC mit der Jubiläumsfolge an den Start.

In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Fox die neuen Folgen am 23. Oktober nur wenige Stunden nach der US-Premiere. Die 16 Folgen der 8. Staffel können Fans immer montags um 21.00 Uhr wahlweise in deutscher oder englischer Sprache sehen.

In den neuen Folgen steht der Krieg gegen Negan bevor. Bereits in den vergangenen Folgen haben sich Rick und seine Mitstreiter auf den unausweichlichen und tödlichen Kampf vorbereitet. Weitere Details zu den neuen Folgen nach der gleichnamigen Comic-Vorlage von Robert Kirkman wird noch nichts verraten.

