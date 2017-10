The Walking Dead - Start der 8. Staffel: So geht es in der Zombie-Serie weiter

Die Zombies sind zurück: Zum Start der 8. Staffel des Serienhits The Walking Dead am 23. Oktober zeigen wir euch hier, worauf ihr euch schon jetzt freuen dürft, welche Hinweise die Comics auf die neuen Folgen liefern und wo und wann ihr die Staffel 8 sehen könnt. Dazu gibt es erste Bilder und Trailer.

Staffel-Auftakt: Die 100. Folge

In der letzten Staffel kündigte sich bereits der Krieg gegen Negan an, schließlich mussten gleich in der schockierenden Auftaktfolge zwei Serienlieblinge dran glauben. Nun kommt es endlich zur direkten Konfrontation zwischen Rick und seinen Verbündeten gegen Negan und den Saviors.

Die 8. Staffel beginnt sogleich mit einem Jubiläum: Die 100. Folge der Zombie-Serie. Dafür haben sich die Macher etwas besonderes einfallen lassen, jedoch scheint sie wohl nicht so brutal abzulaufen, wie der Auftakt der 7. Staffel.

Der Krieg gegen Negan beginnt

Fans dürfen sich auf die Ereignisse aus den All out war-Comics freuen, einer der populärsten Geschichten aus der Comic-Vorlage von Robert Kirkman. In wie weit jedoch die Serie von der Vorlage abweichen wird, bleibt abzuwarten. Bereits in der Vergangenheit wurde nicht alles aus der Vorlage eins zu eins in der Serie umgesetzt.

Fest steht: Der Krieg zwischen Rick und Negan beginnt. Die ersten Trailer machen schon mal deutlich, dass Rick und seine Gruppe auf alles gefasst sind.

Offenbar wird Vater Gabriel von Negan gefangen genommen und eingesperrt. Alexandria, das Kingdom und Hilltop werden vereint gegen Negan und die Saviors in den Krieg ziehen. Dabei spielen Ezekiel und Maggie eine wichtige Rolle und eine Auseinandersetzung zwischen Morgan und Jesus kündigt sich an. Dafür haben sich zuletzt die Scavengers als Verräter entlarvt und sich Negan angeschlossen. Noch ist unklar, welche Rolle die Frauen von Oceanside im Krieg gegen Negan spielen werden.

Ersten Gerüchten nach könnte der Krieg die komplette Staffel andauern. Unterdessen hoffen Fans auf die Einführung eines neuen Widersachers aus den Comics: The Whisperer. Bisher gibt es dazu aber noch keine Details.