The Walking Dead - Verliert die Zombie-Serie eine weitere wichtige Hauptfigur?

In wenigen Tagen kehrt die erfolgreiche Zombie-Serie The Walking Dead aus der Winterpause zurück und setzt mit neuen Folgen die achte Staffel fort. Nun kursieren Gerüchte über die Zukunft einer der wichtigsten Hauptfiguren.

Nachdem Schauspielerin Sonequa Martin-Green die Hauptrolle in der neuen Serie Star Trek: Discovery übernahm, hieß es von Seiten des US-Sender AMC zunächst, dass sie mit ihrer Rolle als Sasha dem Serienhit The Walking Dead erhalten bleibt - nur um dann später doch den Serientod zu erleiden. Nun droht einer weiteren Hauptfigur ein ähnliches Schicksal.

Achtung, der folgende Absatz könnte mächtige Spoiler enthalten - auch wenn es dabei noch um Gerüchte geht und es noch keine offizielle Bestätigung gibt.

Achtung mächtige Spoiler-Gefahr!

Die Rede ist von der Schauspielerin Lauren Cohan, besser bekannt als Maggie aus der Zombie-Serie The Walking Dead. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter wird die Schauspielerin eine Hauptrolle in der neu geplanten US-Serie Whiskey Cavalier von ABC übernehmen. Hinzu kommt, dass sie angeblich noch keinen Vertrag für die bereits bestätigte 9. Staffel von The Walking Dead besitzt. Derzeit laufen noch die Vertragsverhandlungen mit dem Sender AMC.

Nun besteht natürlich die Gefahr, dass Cohans Maggie die aktuelle Staffel der Zombie-Serie nicht überleben wird. Gleichzeitig handelt es sich bei der neuen Serien-Produktion bisher lediglich um eine Pilotfolge. Erst wenn die Folge Gefallen beim Sender findet, steht einer vollen Staffel nichts mehr im Wege. Doch die Zeit hat gezeigt, dass nicht alle Pilotfolgen auf tatsächlich zur Serie werden. Bis dahin könnte Lauren Cohan weiterhin für The Walking Dead vor der Kamera stehen, falls man sich bei der Vertragsverhandlung einig geworden ist.

Fest steht, falls Cohan tatsächlich ihre Rolle als Maggie in The Walking Dead verlieren sollte, wird eine der wichtigsten und langlebigsten Hauptfiguren der Serie gehen.

Staffel 8 geht am 26. Februar weiter

Die zweite Hälfte der achten Staffel von The Walking Dead geht an diesem Sonntag, den 25. Februar auf dem US-Sender AMC an den Start.

Hierzulande zeigt der Pay-TV-Sender Fox die neuen Folgen ab dem 26. Februar kurz nach der US-Premiere in englischer und deutscher Sprache erstmals im deutschen Fernsehen. Die einzelnen Folgen sind auch über Sky Go, Sky Ticket und Sky on Demand abrufbar.

