Vor 10 Jahren konnte wohl keiner ahnen, dass The Witcher zu einem der größten und besten Videospiel-Phänomene der Welt avancieren würde. 2007 stand nur ein recht hakeliges PC-Rollenspiel, das erst mit diversen Patches und einer Enhanced Edition wirklich glänzen konnte.

Heute ist Geralt ein strahlendes Beispiel für das gesamte Genre, für eine gelungene Kommunikation zwischen Entwickler und Spieler - und generell ein Zeugnis dafür, wie großartig Storytelling in Videospielen sein kann. Zum Geburtstag will CD Projekt Red diesen Aufstieg gehörig feiern.

Deshalb veröffentlichen sie einen aufwendigen Trailer, in dem sich die wichtigsten Figuren aus der Witcher-Saga zusammenfinden, um anzustoßen. Das Prosit richtet sich vor allem an die Fans: Auf 10 Jahre gemeinsames Questen, Monster jagen und Welten retten.

Das Video spielt nach den Ereignissen des Blood and Wine DLCs von The Witcher 3: Wild Hunt. Den Clip findet ihr oben in den Artikel eingebunden.