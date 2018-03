The Witcher

Kehrt Geralt von Riva auch 2018 in einem Videospiel zurück? Das legt zumindest der Tweet des Community Leads von CD Projekt Red, Marcin Momot, nahe. Darin stellt er die rhetorische Frage, was wohl wäre, wenn Geralt erstmals außerhalb der Witcher-Reihe in einem Spiel auftauchen würde, das noch in diesem Jahr erscheint.

What if Geralt was going to step out of the @witchergame for the very first time to make an appearance in one of the upcoming games later this year? pic.twitter.com/dMTn1Im6HD